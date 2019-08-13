شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي يبحثان أوضاع المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين)، في الديوان الملكي بقصر منى، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وفي بداية اللقاء، نقل الشيخ محمد بن زايد لخادم الحرمين الشريفين تهاني أخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعيد الأضحى المبارك، فيما حمّله الملك سلمان تهانيه لسموه بهذه المناسبة المباركة.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، خصوصا على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

كما حضره من الجانب الإماراتي، مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.