شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يودع ولي عهد أبوظبي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)ودع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي غادر أمس (الإثنين) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
كما كان في وداعه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وعدد من المسؤولين.
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