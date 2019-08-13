شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل البريطاني: خدمة المملكة للحجاج لا تقبل التشكيك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (المشاعر المقدسة)كشف قنصل عام بريطانيا سيف الدين أشر لـ«الخليج 365» عزم حكومة بلاده التعاون مع الحكومة السعودية في مبادرة «طريق مكة» وكافة مبادرات رؤية 2030، وسعيها لزيادة فرص التعاون مع السعودية في شتى المجالات والاستثمارات سواء في قطاع البنية التحية أو الصحة وغيرها، مشيرا إلى التعاون الكبير بين البلدين في الوقت الراهن وذلك في نطاقات واسعة.
وأضاف القنصل أشر «السعودية بدأت في الأعوام الماضية تغييرات ملحوظة وكبيرة في كافة المجالات وفق رؤيتها الطموحة ونتائج ذلك باتت ملموسة لدى الجميع في الداخل والخارج».
وأوضح أن التحسن المستمر في الخدمات المقدمة للحجاج من توسعات ومشاريع وتنظيمات وغيرها واضح للجميع، ولا يقبل المزايدة، وذلك بسبب الجهود والاستثمارات الضخمة من الحكومة السعودية في قطاع الحج لرفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وواثقون بأن هذا التحسن الكبير سيزداد مستقبلا.
وأكد أشر أن عدد الحجاج البريطانيين بلغ هذا العام 26 ألف حاج وحاجة بزيادة طفيفة عن العام الماضي، معبراً عن شكره وتقديره لحكومة المملكة على كافة الخدمات والدعم والاستثمارات البناءة في منى وعرفات وفي جميع المشاعر المقدسة، ما ساهم في راحة الحجاج وطمأنينتهم.
وبين القنصل البريطاني أن هناك وفدا رسميا من الجيش البريطاني عبارة عن 10 جنود بريطانيين أتوا للحج، وهناك العديد من الجنود البريطانيين يحجون ويعتمرون كل عام. وأردف أن الحجاج البريطانيين سعيدون للغاية بتواجدهم في المشاعر المقدسة وبما وجدوه من حفاوة استقبال وتسهيلات كبيرة من الجهات الحكومية السعودية المشاركة في تنظيم الحج ومن الشعب السعودي منذ دخولهم عبر المنافذ.
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