شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ إنتاج 21 مليون كبسولة «جيلاتين حلال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (المشاعر المقدسة)

90 يوما فقط تفصل السعودية عن إنتاج 21 مليون كبسولة من «الجيلاتين الحلال»، المستخرج من جلود الأضاحي للاستفادة منها في الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك وفقا لما كشفه المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للجيلاتين والكبسولات التابعة للمشروع رحيمي أحمد رحيمي لـ«الخليج 365». وبين أنه تم تركيب 4 مكائن حتى الآن، وتبقى مكينتان ليكتمل العدد خلال الربع الأخير من عام 2019، ثم ينطلق التشغيل التجريبي. وقال: «هذا المشروع سينتج 21 مليون كبسولة سنويا من الجيلاتين الحلال، التي يمكن استخدامها في الأدوية والمستحضرات الطبية، التي كانت في السابق تهدر جلود الأضاحي، أما الآن يمكن تحميلها للمصانع التي تقوم بالاستفادة منها».

وبين أن التشغيل التجريبي للمصنع سينتج أكثر من 200 ألف كبسولة «جيلاتين حلال» طبية من جلود وعظام مخلفات هدي وأضاحي الحج.

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وأشار إلى أن أكثر من 50% من معظم كبسولات الجيلاتين الطبية المستخدمة حاليا في العالم مصنوعة من جلود وعظام الحيوانات المحرمة شرعا، مثل الخنازير أو المذبوحة بطريقة غير شرعية.

وأضاف: «المشروع يعكف على تحسين الاستفادة من مخلفات الذبح عبر تشجيع الاستثمار في صناعة المواد العضوية الحلال لمواكبة رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى تحسين بيئة المشاعر المقدسة».

وأكد أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي وعبر الاستثمار في الشركة السعودية للجيلاتين والكبسولات، يؤسس لقطاع صناعي جديد على مستوى المملكة ومنطقة الخليج، كونه أول مصنع لإنتاج الجيلاتين والكبسولات الحلال، وهي مهمة تتطلب وقتاً وجهداً من الأبحاث والتخطيط والتجارب لمنافسة الدول المتقدمة وتوطين هذه الصناعة.