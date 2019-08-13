شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توكل 16 موظفاً لرمي الجمرات عن المنومين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (المشاعر المقدسة)

لم يعلم الحجاج المنومون في مستشفيات المشاعر المقدسة أن الخدمات التي سيحظون بها تتجاوز العناية الطبية، إذ وفرت وزارة الصحة خدمة «الحلق والتقصير»، في إطار سلسلة الخدمات الإنسانية غير الطبية.

وقال عدد من الحجاج المرضى المنومين لـ«الخليج 365»: «فوجئنا بهذه الخدمة داخل المستشفى، بعد أن كانت هاجساً يؤرقنا».

وأكدوا أنهم بعد مساعدتهم في رمي الجمرات من موظفي الصحة التي خصصتهم الوزارة للتوكل عن الحجاج المنومين.

من جهتها، أوضحت إدارة العلاقات العامة في وزارة الصحة لـ«الخليج 365» أنه تم تخصيص 16 موظفاً من إدارة التوعية الدينية في صحة مكة المكرمة للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات، إذ بلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208 حجاج.