شكرا لقرائتكم خبر عن 30 طريقا لسير المشاة في منى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة)

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، انطلاق المرحلة الـ3 من خط سير المشاة بعد أن سجلت المرحلتين السابقتين نجاحا كبيرا.

ولفت إلى أن المرحلة الـ3 تستمر حتى مغرب يوم 13 ذي الحجة، وتكون حركة المشاة فيها للقدوم من الشرق إلى الغرب على طرق عدة، هي: مسار طريق الملك عبدالعزيز، شارع القصر، شارع المشاة المظلل، شارع الجوهرة، سوق العرب، الشارع الجديد «أ، ب»، ومسار من طريق الملك فهد والمعيصم والشعيبين قدوما، أما طريق العودة من الغرب إلى الشرق بعد إتمام الحجاج رمي الجمرات فيكون المسار على طريقي الملك عبدالعزيز والملك فيصل ومسار من طريق الملك فهد وطريق المعيصم والشعيبين عودة، وسيسمح السير باتجاهين في جسري الملك عبدالله والملك خالد على مدار الساعة.

وشدد اللواء المشحن على أن خطة المشاة في مشعر منى تعمل من خلال 30 طريقاً، موزعة على 216 مركزاً، وتتوزع 35 مركزاً في مشعر مزدلفة من خلال 6 طرق.