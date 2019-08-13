«راجع الجوازات جارية» تحاصر غير النظاميين

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة) «عليك مراجعة الجوازات لإنهاء معاملة جارية».. رسالة وصلت إلى هواتف مخالفي نظام الحج بالمشاعر المقدسة، إذ نجحت الأجهزة اللوحية في ضبط أكثر 7.027 مقيما ومواطنا تم أخذ بصماتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية، وأسهمت الأجهزة الذكية في كشف مخالفي الحج ممن حاولوا الاختباء وسط النظاميين، كما أن انتشار رجال الأمن حملة أجهزة البصمة وسط المشاعر عدد من المختبئين اذ اعتمد رجال الجوازات على عينات عشوائية من الحجاج للتأكد من حملهم تصاريح من خلال وضع بصمة اليد لتظهر نتائجها في أقل من ثانية. وتعمل المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية على استدعاء المخالفين وتصدر اللجان المختصة القرارات الإدارية بحقهم.

«عليك مراجعة الجوازات لإنهاء معاملة جارية».. رسالة وصلت إلى هواتف مخالفي نظام الحج بالمشاعر المقدسة، إذ نجحت الأجهزة اللوحية في ضبط أكثر 7.027 مقيما ومواطنا تم أخذ بصماتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية، وأسهمت الأجهزة الذكية في كشف مخالفي الحج ممن حاولوا الاختباء وسط النظاميين، كما أن انتشار رجال الأمن حملة أجهزة البصمة وسط المشاعر عدد من المختبئين اذ اعتمد رجال الجوازات على عينات عشوائية من الحجاج للتأكد من حملهم تصاريح من خلال وضع بصمة اليد لتظهر نتائجها في أقل من ثانية. وتعمل المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية على استدعاء المخالفين وتصدر اللجان المختصة القرارات الإدارية بحقهم.

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