فيديو.. لحظة لقاء طفلة تائهة بوالدها في مركز رعاية الأطفال التائهين بمنى

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نجح مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى، في إعادة طفلة تائهة لأحضان والديها، وذلك بعد أن فقدوها أثناء أدائهم مناسك الحج.
وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة التقاء الطفلة التائهة بوالدها وهي تجري إلى حضنه وسط فرحة عارمة بعد حالة الخوف التي أصابتها من فقدان والديها.
ويقوم مركز رعاية الأطفال التائهين بمشعر منى باحتواء الأطفال التائهين وإشعارهم بالأمان..، وتقديم الوجبات والألعاب لهم، لحين إعادتهم إلى ذويهم، حيث نجح المركز في إعادة 10 أطفال مفقودين من مختلف الجنسيات والأعمار.
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