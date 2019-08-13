حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى ما تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة( تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ) يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران كذلك على أجزاء من وسط المملكة .





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