خطوة واحدة تفصل الجزائري ليريس عن سامبدوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخضع الجزائري مهدي ليريس، نجم كييفو فيرونا الإيطالي، للفحص الطبي في صفوف مواطنه سامبدوريا، تمهيدا للانتقال له خلال الساعات المقبلة.

وكان لاعب الوسط المدافع توجه صباح الإثنين إلى مركز التحاليل الطبية "ألفارو" التابع لسمبدوريا، من أجل الخضوع للفحوص الطبية، قبل التعاقد رسميا مع بطل إيطاليا في مناسبة وحيدة.

وكان نادي سامبدوريا نجح في حسم صفقة ضم اللاعب مقابل دفعه 4 ملايين يورو لكييفو فيرونا.

وسيخوض ليريس ثالث تجربة له في إيطاليا، بعد أن حمل في السابق قميصي كييفو ويوفنتوس.

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ويملك اللاعب الجزائري في رصيده 23 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لم يسجل خلالها أي هدف، مكتفيا بصناعة هدفين.

وسيتكفل ليريس بتعويض النجم البلجيكي دينيس برايت، المنتقل حديثا لليستر سيتي الإنجليزي، بعد تجربة دامت 3 سنوات مع سامبدوريا.

يذكر أن تشكيل النادي الأول لمنطقة "ليجوريا" يضم في صفوفه لاعبا جزائريا آخر وهو محمد بهلولي، الموهبة السابقة لأولمبيك ليون الفرنسي.

وسبق لجمال مصباح، نجم "الخضر" الأسبق، أن حمل قميص "السامب" خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016.