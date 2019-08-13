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رصاصة طائشة احتفالًا بالعيد تستقر في ظهر طفلة في في حفر الباطن

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جدة - عمرو شويل الخليج 365-حفر الباطن-فهد الميموني:

تسبب الاحتفال بالعيد بإطلاق النار في الهواء إلى إصابة طفلة بطلقة طائشة في ظهرها بحفر الباطن.
وتفاجأت اسرة الطفلة بإصابة ابنتهم بطلقة مجهولة المصدر وسرعان ماتم نقلها إلى مستشفى الملك خالد بحفر الباطن وتدخل فريق طبي وجراحي لاستخراج الطلقة النارية الامر الذي تم بعد توفيق الله بإنقاذ حياة الطفلة واستقرار حالتها.

و طالب العديد من الأهالي بإيقاع أقصى العقوبات على مطلقي النار في المناسبات كالأعياد والزواجات وتتبع المتهورين ومحاسبتهم.

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