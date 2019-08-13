شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يطلع على أعمال «الإسلامية» و«الصحة» و«الجوازات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على أعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال موسم حج العام الحالي.

جاء ذلك، خلال لقاء الفيصل في مقر الإمارة بمنى، وزيرالدكتور عبداللطيف آل الشيخ يرافقه عددٌ من وكلاء الوزارة.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل بحضور الأمير بدر بن سلطان، مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى يرافقه عدد من قيادات المديرية.

واستمع لشرح عن أعمال الجوازات خلال موسم الحج، وتفصيلٍ عن أعداد الحجاج القادمين لأداء الفريضة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

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واطلع على الأعمال التي تنفذها وزارة الصحة في موسم حج العام الحالي، يقدمها قرابة 30 ألف طبيب وممارس صحي، موزعين على 17 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و124 مركزا صحيا وطوارئ، وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بمنى بحضور نائبه، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، يرافقه عددٌ من قيادات الوزارة.

وثمّن الفيصل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة خلال موسم حج العام الحالي، مقدماً شكره لجميع منسوبيها نظير ما يقومون به لخدمة ضيوف الرحمن.

واستقبل أمير منطقة مكة، بحضور الأمير بدر بن سلطان، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي لقمان حكيم سيف الدين والوفد المرافق له.

ورحب الفيصل بالوزير الإندونيسي، سائلاً الله أن يتقبل من الحجيج نسكهم والعودة لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.