شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الحجاج اليوم.. وتحويل 14 صالة قدوم إلى سفر بمطار المؤسس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) abdulaziz @

يبدأ حجاج بيت الله الحرام، مغادرة الأراضي المقدسة، اليوم (الثلاثاء)، بعد قضاء مناسك الحج، حتى يوم 15 محرم القادم.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، سيتم تفويج حجاج الداخل بدءا من اليوم، ودول مجلس التعاون الخليجي غدا (الأربعاء)، وجميع رحلات الدول الخميس القادم وتستمر حتى 15 محرم القادم. وأكدت الهيئة وضع خطة تنسيقية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لتفويج ضيوف الرحمن حسب مواعيد المغادرة، عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، في مدة زمنية لا تتجاوز 27 دقيقة لكل حاج، منوهة بوضع نقطة فرز للسماح بدخول الحافلات مجمع صالات الحج. ولفتت هيئة الطيران إلى تحويل 14 صالة قدوم لمغادرة، مؤكدة اتخاذ كافة القطاعات الحكومية استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات سفرهم للعودة إلى أوطانهم. ووفرت الهيئة 228 منصة لإنهاء إجراءات السفر في مجمّع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. وفي سياق متصل، يبدأ قطار الحرمين في تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة بعد نجاح في النقل من المدينة المنورة لمكة المكرمة.