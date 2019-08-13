شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وغرامات لـ70 خالفوا أنظمة الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة، 70 قراراً إدارياً بحق مواطنين ووافدين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج، وذلك لقيامهم بنقل حجاج غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم التشهير، والسجن، والغرامات المالية، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم وفق الإجراءات النظامية.

وأكدت أن رجال الأمن ينفذون مهماتهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.