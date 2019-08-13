شكرا لقرائتكم خبر عن الليث :انتشال 3 احتجزتهم السيول والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة)تمكن الدفاع المدني بالليث مساء أمس من إنقاذ 3 مواطنين احتجزتهم السيول بمجرى سد وادي الليث.
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ، والإنقاذ المائي التابع لمدني الليث باشرت حادثة احتجاز 3 أشخاص بمجرى سد وادي الليث، 65 كيلومتراً شرق المحافظة.
وأشار إلى مباشرة عمليات الإنقاذ بعد ورود بلاغ من مركز العمليات الموحد، لافتاً إلى أنه مع وصول الفرق اتضح وجود سيارة من نوع شاص ببطن الوادي، تحيط بها المياه من كل جانب وحال تدفق المياه الكثيف بين المحتجزين والخروج إلى مناطق آمنة.
وقال: «باشرت فرق الإنقاذ أعمالها لتتمكن من إخراج المحتجزين الثلاثة إلى خارج الوادي وهم بصحة جيدة، وقدمت لهم الإسعافات الأولية عن طريق فرق الهلال الأحمر».
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