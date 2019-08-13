شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: 281 مخالفة على منشآت بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

نفذت فرق التفتيش البيئي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 743 زيارة خلال أعمال التفتيش بالحج، في كل من مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة لموسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على أعمال الهيئة بالحج وليد الحجيلي، أنه تم رصد 281 مخالفة على 164 منشأة، وجرى تسجيل إجراءات الضبط والمحاضر اللازمة بشأنها، فيما بلغ عدد المنشآت غير المخالفة 579 منشأة من إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها.

وقال: «فرق التفتيش نفذت 743 زيارة على المنشآت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، شملت منشآت تقديم خدمات الإعاشة والخدمات الطبية والمسالخ وغيرها من المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية».

وبين الحجيلي استمرار فرق التفتيش بالهيئة القيام بأعمالها بشكل مستمر، وعلى مدار الساعة على كافة المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة؛ بهدف التأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج البيت الحرام والعاملين في خدمتهم.