شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: إنقاذ 7 من السيول وإجلاء عائلة من منزلها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

تسبب هطول الأمطار على منطقة الباحة، في تعليق مركبتين بهما 7 أشخاص، داخل وادي ضرك في تهامة الباحة.

وباشر الدفاع المدني الحالات، وتم إنقاذ الركاب، كما أسهمت فرق الدفاع المدني في محافظة العقيق في إجلاء عائلة داهمت الأمطار منزلها، وتم التعامل مع الحالة في زمن قياسي دون حدوث أي إصابات.

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وكشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان الغامدي، أن الأمطار احتجزت مركبات بمحافظة المندق، وتم التعامل معها دون أي أضرار، إضافة إلى وجود بلاغات عدة عن تساقط صخور على الشوارع العامة.

وبين أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتأمين ونقل شخص في منتصف عقبة قلوة؛ بسبب تعطل مركبته، وإيصاله إلى أعلى العقبة وحالته مستقرة.

وأشار الغامدي إلى استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت كلاً من مركز قرن ظبي ومحافظات المخواة، والعقيق بني حسن، وغامد الزناد، والمندق وقلوة، والحجرة، ومدينة الباحة، ومراكز الشعراء، وكرا الحائط، وغابة رغدان.