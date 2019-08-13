شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ينوه بجهود «الكشافة السعودية» لخدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة)

نوه وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالجهود والأعمال التطوعية التي تقدمها جمعية الكشافة العربية السعودية خدمة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي يقدمه منسوبي الكشافة في مساندة الجهات المشاركة بالحج.

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جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمكة المكرمة اليوم لأعضاء جمعية الكشافة وعدد من منسوبيها المشاركين في حج هذا العام 1440هـ.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال لشرح موجز عن خدمات الكشافة في المشاعر المقدسة، قدمه المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة الدكتور عبدالله الفهد.

حضر الاستقبال، رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.