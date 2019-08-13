، برانكو: الهلال والأهلي الأقوى.. وهذه خطتنا للمواجهة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد برانكو إيفانكوفيتش، مدرب فريق الأهلي، صعوبة مباراة اليوم أمام الهلال في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، وقال: "نلعب مواجهة صعبة أمام منافس قوي، وعلينا تحقيق نتيجة كبيرة في المباراة التي تمثل الشوط الثاني من المواجهة. وأنتظر من اللاعبين تقديم عرض قوي، واللعب بروح قتالية طوال أحداث اللقاء، وإظهار حقيقة إمكانياتهم. وليس هناك مستحيل في كرة القدم.. ووجهة نظري أن الأهلي والهلال هما الأقوى في الكرة السعودية حاليًا".

وأضاف: "نفتقر لخدمات الثنائي سعيد المولد وخالد البركة للإصابة، فيما يعود الثلاثي عبدالباسط هندي ويوسف الحربي وعبدالله حسون بعد انتهاء إيقافهم في المواجهة الماضية".

وتابع: "كرة القدم تعتمد على المغامرة، والنادي الأهلي يبحث دائمًا عن تحقيق الانتصارات في البطولات كافة التي يشارك فيها، وبدون مغامرة لن نحقق كل ما نتمناه".

وختم حديثه قائلاً: "عملنا خلال الفترة الماضية على أكثر من طريقة لعب، وخسرنا المباراة الأولى بسبب ثلاثة أخطاء، ومن مباراة إلى أخرى سيقل عدد الأخطاء، وهذا ما نطمح إليه".