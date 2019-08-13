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محمد بن مسعود - الدمام - شدَّد المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، على أنه كان واثقًا بقدرة فريقه على تسجيل العديد من الأهداف في مرمى الوحدة.
وبات فيتوريا أول مدرب أجنبي يقود العالمي للتأهل للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا بنسختها الحديثة.
ووجّه المدرب موريس شتاين، مدرب الوحدة، اللوم لحكم المباراة قائلاً إنه تغاضى عن طرد حارس مرمى النصر براد جونز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.
واعتبر شتاين أن فريقه قدم مباراة جيدة، وأن التوفيق لم يحالف لاعبيه.
فيتوريا: كنت واثقًا بالتأهل.. مدرب الوحدة: كان يجب طرد الحارس جونزمحمد السيّد الخليج 365 2019-08-12
شدَّد المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، على أنه كان واثقًا بقدرة فريقه على تسجيل العديد من الأهداف في مرمى الوحدة.
وبات فيتوريا أول مدرب أجنبي يقود العالمي للتأهل للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا بنسختها الحديثة.
ووجّه المدرب موريس شتاين، مدرب الوحدة، اللوم لحكم المباراة قائلاً إنه تغاضى عن طرد حارس مرمى النصر براد جونز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.
واعتبر شتاين أن فريقه قدم مباراة جيدة، وأن التوفيق لم يحالف لاعبيه.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:42 PM
شدَّد المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، على أنه كان واثقًا بقدرة فريقه على تسجيل العديد من الأهداف في مرمى الوحدة.
وبات فيتوريا أول مدرب أجنبي يقود العالمي للتأهل للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا بنسختها الحديثة.
ووجّه المدرب موريس شتاين، مدرب الوحدة، اللوم لحكم المباراة قائلاً إنه تغاضى عن طرد حارس مرمى النصر براد جونز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.
واعتبر شتاين أن فريقه قدم مباراة جيدة، وأن التوفيق لم يحالف لاعبيه.
، فيتوريا: كنت واثقًا بالتأهل.. مدرب الوحدة: كان يجب طرد الحارس جونز ،
المصدر : الخليج 365
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