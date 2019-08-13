شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة استقالة محافظ البنك المركزي اليمني " حافظ معياد " ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت مصادر إعلامية أن محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، قدم استقالته للرئيس هادي، على خلفية الأحداث الأخيرة في عدن.

ووفقا للمصادر فإن قيادة البنك المركزي اليمني ابلغت الرئاسة انها لن تستطيع العمل وادارة البنك من عدن في ظل الظروف الحالية وعقب الانقلاب على الحكومة.

وحاول محرر "يمن الغد" التواصل مع محافظ البنك حافظ معياد بعدة وسائل لتأكيد او نفي أخبار الاستقالة لكنه لم يرد.

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إلى ذلك قالت المصادر الصحفية أن معياد طلب اعفائه من مهامه كمحافظ للبنك، مشيرا إلى ان الظروف التي استجدت باتت لا تسمح لإدارة البنك بممارسة مهامها.

وأشار محافظ البنك المركزي الى انه قبل بالمنصب في ظل ظروف توافق كبيرة وحضور للدولة ومؤسساتها وهو ما تم اسقاطه في عدن مؤخرا.

الى ذلك افادت انباء غير مؤكدة عن قيام مسلحين باقتحام منزل الاستاذ محافظ معياد بمدينة كريتر مساء اليوم.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل انها لعمليات العبث والنهب الذي تعرض له منزل معياد في عدن.