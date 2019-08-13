شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) تغير طاريء في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية، صباح اليوم الإثنين، ثاني أيام العيد 12 أغسطس 2019م. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: Advertisements أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 587 ريالًا , أسعار البيع: الدولار الأمريكي 579 ريالًا أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 154.5 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ157 ريالا. أسعار البيع: الريال السعودي بـ 151.5 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 155 ريالا

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