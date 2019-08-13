شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : شاهد ماذا فعلت ’’سمية الخشاب’’ بالفنان ’’أحمد سعد’’ بعد اتهامه بجريمة قتل.. أثارت دهشة الجميع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن تصالحها مع طليقها المطرب أحمد سعد، بعد فترة من الشد وتبادل الاتهامات بين الطرفين.

وأكد المصدر أن سمية الخشاب أعادت عددًا من ممتلكات أحمد سعد إليه، كما دارت بينهما عدة مكالمات هاتفية شهدت عتابًا حول ما قاله كل منهما في حق الآخر.

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وأوضح أن أمر عودتهما إلى بعضهما كزوجين من جديد لم تكن محل طرح في النقاشات التي دارت بينهما مؤخرًا.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الشد والجذب وتبادل الاتهامات والتراشق بالألفاظ بين أحمد سعد وطليقته سمية الخشاب على أحد البرامج التليفزيونية المصرية.

ووجهت سمية الخشاب اتهامًا إلى طليقها بالشروع في القتل وإصابتها بعاهة مستديمة استئصلت على إثرها الطحال، بينما اتهمها الأخير بسرقة أموال منه والاستيلاء على شقة اشتراها لها.