أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أنه ليس هناك حاجة لذكر كم أنفقت المملكة على موسم الحج والمشاعر المقدسة. وقال الفيصل إن هذا تحصيل حاصل، فليس هناك مشاريع تقوم بدون مبالغ، مشيراً إلى أن المهم هو ما تم إنجازه والنجاحات التي تحققت ومدى تجاوز الهفوات التي كانت موجودة في الموسم الماضي.
وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن ما صُرف لا يعني شيئاً حتى وإن كان عشرة مليارات أو حتى مائة مليار وغيرها. وشدد الفيصل على أن المهم في خدمة الحجيج هو رضى ضيوف الرحمن في بيت الله وفي المشاعر المقدسة، لافتاً إلى أن الجميع مسؤولون عن خدمة هذا الضيف العظيم وعن جعل هذه الضيافة والرحلة الإيمانية مريحة وممتعة لحجاج بيت الله الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة: لا حاجة لكشف كم أنفقت المملكة على موسم الحج والمشاعر.. المهم هو رضى الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.