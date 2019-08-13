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الدفاع تنشر صوراً لبطاريات صواريخ على مقربة من الحرم المكي

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تقف وزارة الدفاع على أهبة الاستعداد دوما في أكثر من موقع سواء على الخطوط الأمامية أو في الأحداث الكبرى مثل موسم الحج.

وتُسخر الوزارة إمكانياتها البشرية والفنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، بطواقم كبيرة على أعلى مستوى من الجاهزية والتدريب، حيث نشر حساب الوزارة على “تويتر” صورتين لمضادات الصواريخ التي تنشرها قوات الدفاع الجوي في مكة المكرمة. وعلق الحساب على الصورتين “قوات الدفاع الجوي كالشمس تنير الأمان.. وكالضياء نُهيب الظلام”، فيما أثارت الصورتان الإعجاب، ورأى متداولوها على “تويتر” أنها رسالة جاهزية صريحة.

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