انتشال جثة والبحث عن مفقود بسيول جازان

واصلت الأمطار هطولها أمس، لليوم السابع على منطقة عسير، فيما تواصلت تداعيات سيول منطقة جازان، التي أسفرت عن فقدان 6 أشخاص، مما استدعى استنفار فرق الدفاع المدني جهودها، من خلال تكثيف البحث عن المفقودين وإنقاذهم، والتي أثمرت عن إنقاذ 4، وانتشال جثة آخر، والبحث عن المفقود السادس.

محافظة الريث

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، ورود بلاغ عن أشخاص مفقودين بوادي لجب بمحافظة الريث، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة فقدان 6 أشخاص داخل وادي لجب كانوا برفقة المبلغ عن الحادث، حيث تم نقل الفرق اللازمة وبدأت عمليات البحث فور الوصول للموقع بمشاركة المواطنين.

بحث مستمر

أشار القحطاني إلى أن عمليات البحث استمرت حتى تم العثور على 4 أشخاص من المفقودين بحالة صحية جيدة، وأفادوا بجرف السيل للشخصين المتبقيين، وبمتابعة البحث وردنا بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على أحد المفقودين وتم انتقال الفرق للموقع والعثور على المفقود وقد فارق الحياة، وأفاد بأن البحث ما زال جاريا عن المفقود الثاني في الوادي.

وأكد القحطاني أن البحث لا زال جاريا عن آخر المفقودين من العائلة التي جرفت مركبتهم بسيل وادي مسلة التابع لمحافظة أحد المسارحة.

تحذير من بطون الأودية

جدد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، تحذيراته لكافة المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار وعدم عبور مجاري الأودية، سواء بالمركبات أو سيرا على الأقدام أثناء جريان السيول لكي لا يتعرض لأي مكروه، كما شدد على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات.

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