السعودية اليوم / جوازات العاصمة المقدسة تستقبل الحالات الطارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك



الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

أوضح مدير جوازات العاصمة المقدسة العميد سلمان بن عوض الوذيناني أن الإدارة تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ ، حيث تم استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها سواء كانت للمواطنين أو المقيمين وإنجازها في إدارة جوازات العاصمة المقدسة، مؤكداً بأنه يتم استقبال المراجع وإنهاء جميع إجراءاته على وجه السرعة من خلال المناوبين طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار العميد الوذيناني إلى أنه يستمر تسليم جوازات السفر

‏ // انتهى //

01:26ت م

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الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسأوضح مدير جوازات العاصمة المقدسة العميد سلمان بن عوض الوذيناني أن الإدارة تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ ، حيث تم استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها سواء كانت للمواطنين أو المقيمين وإنجازها في إدارة جوازات العاصمة المقدسة، مؤكداً بأنه يتم استقبال المراجع وإنهاء جميع إجراءاته على وجه السرعة من خلال المناوبين طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.وأشار العميد الوذيناني إلى أنه يستمر تسليم جوازات السفر السعودية الصادرة والمجددة من منصة " أبشر " عبر خدمة " واصل " أو من خلال مراجعة إدارات جوازات العاصمة المقدسة في أوقات العمل الرسمي أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.‏ // انتهى //01:26ت م0265

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