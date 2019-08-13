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الان تتابع من على بعد 600 كيلومتر.. مشاهد بديعة لمشعر منى والمسجد الحرام (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل التقط مركز الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم، بواسطة قمر صناعي كهروضوئي عن بعد 600 كيلومتر، صورا لمشعر “منى” و”المسجد الحرام”.
وتظهر الصور مشاهد بديعة للأماكن المقدسة من فوق السحاب، الأمر الذي أبهر كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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