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باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، بلاغًا وردها عن "انحشار" يد طفلة من الجنسية السورية تبلغ من العمر (3 سنوات)، في فرامة لحم، حيث تم إنهاء الحالة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.
وانتقلت فرق الدفاع المدني إلى طوارئ المستشفى، وتعاملت مع الحادث باستخدام الأجهزة المتخصصة والفنية في فك احتجاز الطفلة، ومن ثم استكمال الإجراءات الطبية من قِبل المستشفى.
ودعا مدني الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن غير المخصصة لهم والأدوات الحادة والخطرة.
"مدني الرياض" يباشر بلاغًا في طوارئ مستشفى الأمير محمد.. "انحشار" يد طفلة في فرّامة لحمياسر العتيبي الخليج 365 2019-08-13
باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، بلاغًا وردها عن "انحشار" يد طفلة من الجنسية السورية تبلغ من العمر (3 سنوات)، في فرامة لحم، حيث تم إنهاء الحالة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.
وانتقلت فرق الدفاع المدني إلى طوارئ المستشفى، وتعاملت مع الحادث باستخدام الأجهزة المتخصصة والفنية في فك احتجاز الطفلة، ومن ثم استكمال الإجراءات الطبية من قِبل المستشفى.
ودعا مدني الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن غير المخصصة لهم والأدوات الحادة والخطرة.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
12:34 AM
فك احتجازها وناشد أولياء الأمور بإبعاد أبنائهم الصغار عن الأدوات الحادة والخطرة
باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، بلاغًا وردها عن "انحشار" يد طفلة من الجنسية السورية تبلغ من العمر (3 سنوات)، في فرامة لحم، حيث تم إنهاء الحالة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.
وانتقلت فرق الدفاع المدني إلى طوارئ المستشفى، وتعاملت مع الحادث باستخدام الأجهزة المتخصصة والفنية في فك احتجاز الطفلة، ومن ثم استكمال الإجراءات الطبية من قِبل المستشفى.
ودعا مدني الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن غير المخصصة لهم والأدوات الحادة والخطرة.
، "مدني الرياض" يباشر بلاغًا في طوارئ مستشفى الأمير محمد.. "انحشار" يد طفلة في فرّامة لحم ،
المصدر : الخليج 365
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