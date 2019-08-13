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نجحت عملية أجرتها "الصحة" لحاج مصري تعرض للسقوط أول أيام عيد الأضحى المبارك.
الحاج "حافظ محمد شلبي" البالغ من العمر ٧٧ عامًا، نقل لمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، بعد إصابته بكسر في عنق عظمة الفخذ، حيث تم استقبال الحالة، وتقديم الرعاية اللازمة لها، وإجراء عملية استبدال نصف مفصل ناجحة.
الحاج تحسنت حالته، وعبّر عن سعادته بمناسبة نجاح العملية وتمكنه من أداء الحج، مقدمًا شكره لـ"الصحة" على خدماتها الكبيرة لضيوف الرحمن.موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج
"الصحة" تستبدل مفصل الفخذ لحاج مصري تعرض للسقوطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-13
نجحت عملية أجرتها "الصحة" لحاج مصري تعرض للسقوط أول أيام عيد الأضحى المبارك.
الحاج "حافظ محمد شلبي" البالغ من العمر ٧٧ عامًا، نقل لمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، بعد إصابته بكسر في عنق عظمة الفخذ، حيث تم استقبال الحالة، وتقديم الرعاية اللازمة لها، وإجراء عملية استبدال نصف مفصل ناجحة.
الحاج تحسنت حالته، وعبّر عن سعادته بمناسبة نجاح العملية وتمكنه من أداء الحج، مقدمًا شكره لـ"الصحة" على خدماتها الكبيرة لضيوف الرحمن.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
12:04 AM
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
12:44 AM
أعرب عن سعادته بتحسن حالته وتمكنه من أداء الفريضة
نجحت عملية أجرتها "الصحة" لحاج مصري تعرض للسقوط أول أيام عيد الأضحى المبارك.
الحاج "حافظ محمد شلبي" البالغ من العمر ٧٧ عامًا، نقل لمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، بعد إصابته بكسر في عنق عظمة الفخذ، حيث تم استقبال الحالة، وتقديم الرعاية اللازمة لها، وإجراء عملية استبدال نصف مفصل ناجحة.
الحاج تحسنت حالته، وعبّر عن سعادته بمناسبة نجاح العملية وتمكنه من أداء الحج، مقدمًا شكره لـ"الصحة" على خدماتها الكبيرة لضيوف الرحمن.
، "الصحة" تستبدل مفصل الفخذ لحاج مصري تعرض للسقوط ،
المصدر : الخليج 365
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