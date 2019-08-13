، "الصحة" تستبدل مفصل الفخذ لحاج مصري تعرض للسقوط ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن سعادته بتحسن حالته وتمكنه من أداء الفريضة

نجحت عملية أجرتها "الصحة" لحاج مصري تعرض للسقوط أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الحاج "حافظ محمد شلبي" البالغ من العمر ٧٧ عامًا، نقل لمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، بعد إصابته بكسر في عنق عظمة الفخذ، حيث تم استقبال الحالة، وتقديم الرعاية اللازمة لها، وإجراء عملية استبدال نصف مفصل ناجحة.

الحاج تحسنت حالته، وعبّر عن سعادته بمناسبة نجاح العملية وتمكنه من أداء الحج، مقدمًا شكره لـ"الصحة" على خدماتها الكبيرة لضيوف الرحمن.موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج