محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. القمر الصناعي يبثُّ صورًا لمشعر (منى) و (المسجد الحرام) صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-12 نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) صورًا لمشعر منى والمسجد الحرام، التقطها اليوم (مركز الاستشعار عن بُعد) بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بُعد 600 كيلومتر. 12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 11:11 PM اخر تعديل 13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 Advertisements 12:43 AM نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) صورًا لمشعر منى والمسجد الحرام، التقطها اليوم (مركز الاستشعار عن بُعد) بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بُعد 600 كيلومتر. ، شاهد .. القمر الصناعي يبثُّ صورًا لمشعر (منى) و (المسجد الحرام) ،

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