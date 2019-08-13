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محمد بن مسعود - الدمام - يشارك المنتخب السعودي للرماية على الأطباق في بطولة العالم التي ستُقام خلال الفترة من 12-23 أغسطس الجاري في جمهورية فنلندا.
ويمثل المنتخب السعودي في رماية الأطباق اسكيت الدكتور سعود بن الحسن بن سعود آل سعود وسعيد مقبل المطيري وماجد معيض التميمي، ويمثل المملكة في رماية أطباق الحفرة محمد منصور الشريدة وبندر عيد الشيباني وفهد ماكن المطيري. ويترأس بعثة المنتخب المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، إلى جانب مسفر عبدالله العلياني إداري البعثة والمدرب دافيدي سيكوندي.
من جهة أخرى أكد رئيس البعثة أحمد الشهراني أن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 12:03 AM
يشارك المنتخب السعودي للرماية على الأطباق في بطولة العالم التي ستُقام خلال الفترة من 12-23 أغسطس الجاري في جمهورية فنلندا.
ويمثل المنتخب السعودي في رماية الأطباق اسكيت الدكتور سعود بن الحسن بن سعود آل سعود وسعيد مقبل المطيري وماجد معيض التميمي، ويمثل المملكة في رماية أطباق الحفرة محمد منصور الشريدة وبندر عيد الشيباني وفهد ماكن المطيري. ويترأس بعثة المنتخب المدير التنفيذي للاتحاد أحمد منصور الشهراني، إلى جانب مسفر عبدالله العلياني إداري البعثة والمدرب دافيدي سيكوندي.
من جهة أخرى أكد رئيس البعثة أحمد الشهراني أن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.
، رماة الأخضر في بطولة العالم ،
المصدر : الخليج 365
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