السعودية | “وزارة الدفاع” تنشر صور لـ”مضادات الصواريخ” في مكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “وزارة الدفاع” تنشر صور لـ”مضادات الصواريخ” في مكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات نشرت وزارة الدفاع، صورتين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لمضادات الصواريخ التي تنشرها قوات الدفاع الجوي في مكة المكرمة. وعلّقت الوزارة على الصورتين بالقول: ” قوات الدفاع الجوي كالشمس تنير الأمان.. وكالضياء نُهيب الظلام ”

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