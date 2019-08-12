الكشافة السعودية تنجح في تفويج 400 ألف حاج للجمرات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح 400 كشاف من متطوعي معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في تفويج أكثر من 400 ألف حاج من الدول العربية من مخيماتهم بمشعر منى إلى منشأة الجمرات، ثم العودة بهم إلى مخيماتهم.
وأوضح مسؤول شؤون المجموعات في معسكرات الخدمة، الدكتور عبدالله بن عمر بن جحلان أن تعاون جمعية الكشافة مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية في تفويج الحجاج لأداء نسك رمي الجمرات، يأتي انطلاقا من أهمية الالتزام بالوقت المحدد وأهميته في عملية التفويج للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج.
من جانبه، أفاد قائد مجموعة التفويج عبداللطيف الزعبي أن المعسكرات سخرت 400 كشاف من مرحلة الجوالة يرافقهم 53 قائداً متطوعاً لتفويج الحجاج من المخيمات بمشعر منى إلى منشأة الجمرات.
وأشار إلى أن كل جوال يقوم بتفويج 250 حاجا للفوج الواحد بواقع مرتين يومياً.
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