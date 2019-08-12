حجاج الإمارات يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل حجاج دولة الإمارات، الإثنين، مع أول أيام التشريق أداء مناسك الحج عبر رمي الجمرات.
وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، أن حجاج الإمارات بخير، وأن البعثة الرسمية تواصل العمل بجد واجتهاد لتوفير أفضل الخدمات في مخيمات المشاعر المقدسة.
وأعرب الكعبي عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها السخي واللامحدود لحجاج دولة الإمارات واهتمامها ومتابعتها الحثيثة لأحوالهم لأداء مناسكهم على أكمل وجه.
كما ثمّن الخدمات المتميزة التي يحظى بها ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
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