شكرا لقرائتكم صور.. هكذا يبدو المسجد الحرام ومنى من علو 600 كم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-12 صور.. هكذا يبدو المسجد الحرام ومنى من علو 600 كم متابعات الخليج 365 - واس Advertisements بثّت وكالة الأنباء السعودية، واس صور مشعر منى والمسجد الحرام تم التقاطها اليوم بواسطة مركز الاستشعار عن بُعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بُعد 600 كيلومتر.









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