قرقاش: تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة

2019-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الدكتور أنور قرقاش أن تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة، وهي الركن الأساسي في هندسة الاستقرار في المنطقة.

وتعليقًا على زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد للمملكة اليوم وعقده لقاءين هامين مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال قرقاش: زيارة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للسعودية الشقيقة ولقاءات الأخوة الصادقة مستمرة، تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة، والركن الأساسي في هندسة الاستقرار في المنطقة، نمضي معا قدمًا بثقة وعزوتنا السعودية بقيادتها وشعبها.