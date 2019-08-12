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بتوجيه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومتابعة وإشراف من مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، استقبل منسوبو جوازات مطاري نجران ومطار شرورة وجوازات منفذ الوديعة، المسافرين (القادمين والمغادرين) بالترحيب وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ووزعوا الهدايا والورود والحلوى عليهم.
وحرص منسوبو الجوازات على إضفاء جو من الفرح والبهجة والسرور مما كان له الأثر الطيب في نفوس المسافرين بتبادل مشاعر المحبة والود بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة.
وقدم المسافرون شكرهم وتقديرهم لمنسوبي الجوازات على هذه البادرة الطيبة، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 11:34 PM
وزعوا الهدايا والورود والحلوى عليهمجوازات مطاري نجران وشرورة ومنفذ الوديعة تبادل المسافرين تهاني العيد
بتوجيه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومتابعة وإشراف من مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، استقبل منسوبو جوازات مطاري نجران ومطار شرورة وجوازات منفذ الوديعة، المسافرين (القادمين والمغادرين) بالترحيب وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ووزعوا الهدايا والورود والحلوى عليهم.
وحرص منسوبو الجوازات على إضفاء جو من الفرح والبهجة والسرور مما كان له الأثر الطيب في نفوس المسافرين بتبادل مشاعر المحبة والود بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة.
وقدم المسافرون شكرهم وتقديرهم لمنسوبي الجوازات على هذه البادرة الطيبة، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
، جوازات مطاري نجران وشرورة ومنفذ الوديعة تبادل المسافرين تهاني العيد ،
المصدر : الخليج 365
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