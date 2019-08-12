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أحبطت أمانة محافظة جدة، تهريب (344) ذبيحة فاسدة في خمس نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجزت (66) مركبة تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.
وأتلفت بلدية الجنوب الفرعية بالتعاون مع إدارات الأمانة المختصة خلال اليوم الأول، (285) ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها من نقطة تفتيش الكوبري الميت، فيما ضبطت بلدية بريمان (32) ذبيحة غير صالحة للاستهلاك عبر نقطة تفتيش هدى الشام، ورصدت بلدية أم السلم الفرعية (24) ذبيحة وفي السياق نفسه رصدت بلدية ذهبان الفرعية سيارة محملة بـ (5597) دجاجة فاسدة.
أوضح ذلك وكيل الأمين للبلديات الفرعية م. محمد بن إبراهيم الزهراني، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحال التجارية والمطاعم.
وأبان أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة وذلك بالتنسيق مع مقام المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 11:24 PM
عبر 5 نقاط تفتيش أقامتها في منافذ الدخول للمحافظة"أمانة جدة" تحبط تهريب 344 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر وتحتجز 66 مركبة
أحبطت أمانة محافظة جدة، تهريب (344) ذبيحة فاسدة في خمس نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجزت (66) مركبة تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.
وأتلفت بلدية الجنوب الفرعية بالتعاون مع إدارات الأمانة المختصة خلال اليوم الأول، (285) ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها من نقطة تفتيش الكوبري الميت، فيما ضبطت بلدية بريمان (32) ذبيحة غير صالحة للاستهلاك عبر نقطة تفتيش هدى الشام، ورصدت بلدية أم السلم الفرعية (24) ذبيحة وفي السياق نفسه رصدت بلدية ذهبان الفرعية سيارة محملة بـ (5597) دجاجة فاسدة.
أوضح ذلك وكيل الأمين للبلديات الفرعية م. محمد بن إبراهيم الزهراني، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحال التجارية والمطاعم.
وأبان أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة وذلك بالتنسيق مع مقام المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.
، "أمانة جدة" تحبط تهريب 344 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر وتحتجز 66 مركبة ،
المصدر : الخليج 365
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