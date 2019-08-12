، "الصحة" تزيل ورمًا من رأس حاجة يمنية.. وتمكنها من إكمال الحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت شكرها وقالت: خدماتكم متقدمة وإنسانيتكم لا يمكن وصفها

أزالت "الصحة" -بفضل الله- ورمًا من دماغ حاجة يمنية، بعد أن عانت الآلام خلال الفترة الماضية وتعذر إجراء العملية لها في المستشفيات خارج المملكة.

وتفصيلاً .. استقبل مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة الحاجة اليمنية "مريم الطيب" القادمة للسعودية لأداء فريضة الحج، وشخّص قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى حالة الحاجة البالغة من العمر ٦٠ عامًا، وقرر إجراء عملية إزالة الورم.

وخضعت الحاجة للعملية الجراحية، وتم استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات ولله الحمد.

وبدأت حالة الحاجة اليمنية في التحسن؛ فيما تم تمكينها من إكمال فريضة الحج عبر القافلة الطبية لوزارة الصحة.

وأشادت الحاجة بالخدمات الطبية ووصفتها بالمتقدمة وقالت: "إنسانيتكم في التعامل معنا لا يمكن وصفها"، وقدمت شكرها لـ"الصحة" على الخدمات الصحية والإنسانية التي تقدمها لضيوف الرحمن.