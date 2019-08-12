صور.. لماذا توشح الحرم باللون الأسود في يوم عرفات؟ ظاهرة مكية رصدتها الكاميرا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

بينما كان يتجه الحجيج في يوم عرفة نحو مشعر عرفات لتأدية الركن الأعظم في الحج، ليكتسي المشعر وجبل الرحمة باللون الأبيض، لون ملابس الإحرام؛ كان الحرم المكي يتشح باللون الأسود المميز لعباءات النساء. © Sabq News قدمت بواسطة

"يوم الخليف" كما يطلق عليه أهل مكة، ذلك اليوم الذي يوافق يوم وقفة عرفة، وفيه تتجه نساء مكة بأعداد كبيرة للمسجد الحرام؛ للصلاة والدعاء، في فرصة نادرة لخلوّ الحرم من زحام الحجاج والمعتمرين، فهي فرصة لا تتكرر كثيرًا في بقية العام للنساء؛ لتقبيل الحجر الأسود والمسح عليه، والدعاء عند الملتزم بحرية أكبر، والبقاء جوار الكعبة المشرفة لفترات طويلة من اليوم. © Sabq News قدمت بواسطة

عدسة المصور عمار الأمير، التقطت مجموعة صور رائعة رصدت تلك الظاهرة المكية السنوية. © Sabq News قدمت بواسطة © Sabq News قدمت بواسطة

بالصور: كيف كان الحج قديماً

من Microsoft News