تقرير فرنسي: لو لم تفعل السعودية هذه الأمور لكان للحج شأن مروع

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

بدأ تقرير الوكالة الفرنسية الذي نشر أمس والمخصص لتغطية مناسك الحج بالمملكة ونشر اليوم باللغتين الفرنسية والعربية، بعبارة أن "الحج يمثل تحدياً كبيراً للسعوديين كل عام، يمثل موسماً يمثل تحدياً رهيباً في إدارة أعداد تفوق 3 ملايين في وقت واحد ومكان واحد ولولا الجهود لكان أمراً مروعاً".

وأشار التقرير إلى عدد من الأرقام (على لسان وزير النقل السعودي) ومنها وصول حج هذا العام إلى ما يناهز الـ 2،5 مليون حاج، واستقبال أكثر من 7400 رحلة في مطاري جدة والمدينة المنورة"، وعمل أكثر من 18 ألف حافلة تعمل في الحج. © Sabq News قدمت بواسطة

وعرج التقرير على خط مترو الذي يصل بين ثلاث مراحل من مناسك الحج، 360 ألف حاج هذا العام، حيث وصفه بـ " الرقم القياسي" منوهاً بأن هذا الخط الذي افتتح عام 2010 لا يعمل سوى خمسة أيام خلال العام.

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وأكد التقرير أن افتتاح خط للقطار السريع بين مكة والمدينة في نهاية سبتمبر الماضي، سهل على الحجيج زيارة المدينة المنورة حيث يصل إليها في غضون ساعتين ونصف بعد أن كان يقطعها في خمس ساعات سابقاً.

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