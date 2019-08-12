الامارات تحسم أمرها وتضع شرطًا جديدًا لعودة وحدة اليمن .. ومسؤول بارز يكشف تفاصيله

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عدن - ياسمين التهامي - اعتبر نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن "مشروع يمن موحد هو مشروع ممتاز" مشددا في الوقت ذاته على الشراكة الإماراتية السعودية لمدى الحياة.

وكتب ضاحي خلفان اليوم في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول: "مشروع يمن موحد مشروع ممتاز.. هو مشروع المغفور له بإذن الله تعالى علي عبد الله صالح.. المحافظة عليه يحقق حلم الرجل في قبره".

وأضاف أنه في حال أرادت المملكة (السعودية) "مشروع عفاش يمن موحد نحن معها..وإن أرادت غير ذلك نحن معها....لكن كل ذلك لن يتحقق إلا بالقضاء على الإرهابيين".

مشروع يمن موحد مشروع ممتاز.. هو مشرع المغفور له بإذن الله تعالى علي عبدالله صالح...المحافظة عليه يحقق حلم الرجل في قبرة.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) مشروع يمن موحد مشروع ممتاز.. هو مشرع المغفور له بإذن الله تعالى علي عبدالله صالح...المحافظة عليه يحقق حلم الرجل في قبرة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 10, 2019

ان ارادت المملكة مشروع عفاش يمن موحد نحن معها..وان ارادت غير ذلك نحن معها....لكن كل ذلك لن يتحقق الا بالقضاء على الإرهابيين.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ان ارادت المملكة مشروع عفاش يمن موحد نحن معها..وان ارادت غير ذلك نحن معها....لكن كل ذلك لن يتحقق الا بالقضاء على الإرهابيين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019 Advertisements

وأكد ضاحي خلفان على الشراكة الإماراتية الأبدية مع السعودية، في حين قال إن"شراكتنا مع الشرعية لو الود ودنا ما بقت"، مضيفا "أرجو ألا يزايد علينا البعض في حبنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا".

شراكتنا مع السعودية شراكة باقية ما بقيت الحياة لكن شراكتنا مع الشرعية لو الود ودنا ما بقت.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) شراكتنا مع السعودية شراكة باقية ما بقيت الحياة لكن شراكتنا مع الشرعية لو الود ودنا ما بقت. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

من يظن اننا كمواطنين اماراتيين نشك في السعودية فإن ذلك يعد جاهل للغاية إننا نشك في الشرعية.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) من يظن اننا كمواطنين اماراتيين نشك في السعودية فإن ذلك يعد جاهل للغاية إننا نشك في الشرعية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

ارجو الا يزايد علينا البعض في حبنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ارجو الا يزايد علينا البعض في حبنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2019

تصريحات خلفان رآها البعض تغيرا في موقفه بعد أن نادى في تغريدات سابقة إلى استقلال الجنوب في اليمن.

المصدر: RT