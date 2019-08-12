شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الانتقالي الجنوبي باليمن: أحداث عدن المؤسفة فُرضت علينا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا عيدروس الزبيدي، استعداد مجلسه للعمل بشكل مسؤول مع قيادة التحالف السعودي الإماراتي والتزامه بوقف إطلاق النار. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الزبيدي، مساء الأحد، وبثتها قناة عدن المستقلة، التابعة للمجلس. Advertisements ماذا قال؟ الزبيدي جدد موقف أنصاره بالوقوف الكامل مع التحالف السعودي الإماراتي لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة بقيادة السعودية

الزبيدي أعلن استعداده للعمل مع التحالف "كحليف ثابت وقوي أثبت وجوده على الأرض طوال 5 سنوات من الحرب، وهو ما لم يثبته الآخرون إلا بالكلام الزائف" حسب وصفه.

أبدى الزبيدي "استعداده لحضور الاجتماع الذي دعت إليه الرياض بانفتاح كامل"، وأضاف أن "أحداث عدن المؤسفة فرضت عليهم، وأن ما قام به أنصاره مجرد دفاع عن النفس".

الزبيدي اتهم الطرف الآخر بـ"تنفيذ خطة مبيتة مبنية على اغتيال قيادات المجلس واستفزاز جماهيره ثم تصفية قضية الجنوب العادلة".

الزبيدي قال "عيد الأضحى هذا العام تزامن مع تطهير معسكرات الإرهاب ومعامل صناعة المتفجرات والمفخخات في عدن"، في إشارة إلى قوات الحماية الرئاسية. 40 قتيلا و260 جريحا قتل نحو 40 شخصًا وأصيب 260 منذ الخميس في القتال الدائر بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للحكومة اليمنية في مدينة عدن، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد.

نقل بيان عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، قولها "من المؤلم أنه خلال عيد الأضحى، هناك عائلات تبكي أحباءها بدلا من الاحتفال سويا بسلام".

عدن صارت مدينة أشباح بعد المعارك التي سيطر فيها المجلس الانتقالي على المدينة

البيان أضاف "قتل وجرح عدد من المدنيين منذ 8 أغسطس/آب الماضي حين اندلع القتال في مدينة عدن. وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا و260 جرحوا".

منظمة أطباء بلا حدود أكدت في بيان، أنها قدمت العلاج ل 119 مصابا في أقل من 24 ساعة في مستشفى تديره المنظمة في عدن.

ليز غراندي دعت السلطات إلى "ضمان وصول المؤسسات الإنسانية بدون عوائق" إلى عدن، مشيرة إلى أن هناك 34 منظمة إنسانية عاملة في عدن وتقدم مساعدات غذائية إلى نحو 1,9 مليون شخص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الانتقالي الجنوبي باليمن: أحداث عدن المؤسفة فُرضت علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.