شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور ”صادم ” وجديد لوزير الداخلية ”أحمد الميسري” بعد ترحيله الى السعودية إثر انقلاب عدن (صورة مؤلمة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ظهر وزير الداخلية اليمني، المهندس أحمد الميسري والى جانبه قائد اللواء 39 مدرع العميد ركن عبدالله الصبيحي، عقب انقلاب عدن المدعوم اماراتياً، والذي انتهى بالسيطرة على مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية.
وظهر الى جانبهما مستشار الوزير الميسري، الخضر جديب، والعقيد سليم حيدان, ويعتقد تواجدهما في السعودية بعد تدخل قوة سعودية لاخراجهما من عدن بعد نجاح الانقلاب العسكري الذي نفذته مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي التابع للامارات..
ومن المزمع عقد لقاء دعت له السعودية في الرياض بين قيادات الانتقالي والحكومة الشرعية بشأن الاحداث الانقلابية الاخيرة في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور ”صادم ” وجديد لوزير الداخلية ”أحمد الميسري” بعد ترحيله الى السعودية إثر انقلاب عدن (صورة مؤلمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.