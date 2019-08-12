شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور ”صادم ” وجديد لوزير الداخلية ”أحمد الميسري” بعد ترحيله الى السعودية إثر انقلاب عدن (صورة مؤلمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر وزير الداخلية اليمني، المهندس أحمد الميسري والى جانبه قائد اللواء 39 مدرع العميد ركن عبدالله الصبيحي، عقب انقلاب عدن المدعوم اماراتياً، والذي انتهى بالسيطرة على مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية.

وظهر الى جانبهما مستشار الوزير الميسري، الخضر جديب، والعقيد سليم حيدان, ويعتقد تواجدهما في السعودية بعد تدخل قوة سعودية لاخراجهما من عدن بعد نجاح الانقلاب العسكري الذي نفذته مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي التابع للامارات..

ومن المزمع عقد لقاء دعت له السعودية في الرياض بين قيادات الانتقالي والحكومة الشرعية بشأن الاحداث الانقلابية الاخيرة في عدن.