صورة عفوية لولي العهد مع رئيس مجلس الأمة الكويتي ووزيري الداخلية والحرس الوطني

نشر المصور السعودي بندر الجلعود صورة عفوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد.
وأظهرت الصورة ولي العهد يقف مبتسماً حاسر الرأس بجوار رئيس مجلس الأمة الكويتي والمسؤولين السعوديين، في لقطة عكست الجو الودي خلال اللقاء الذي جمع بينهم.
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