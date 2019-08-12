وادي “مسلة” يحوّل فرحة أسرتَيْ “جعفري وكعبي” بالعيد لمراسم عزاء

تسبب وادي مسلة بأحد المسارحة جنوب جازان في تحويل فرحة أسرتي: المواطن عبده محمد جعفري وزوجته وأطفاله الثلاثة إلى مراسم عزاء؛ بعد أن لقوا حتفهم جميعاً إثر السيول القوية التي أعقبت الأمطار العزيرة التي هطلت على المنطقة قبل خمسة أيام. وكان الوادي قد تسبب في جرف مركبة الأسرة وحولها إلى أشبه ما يكون بكومة حديد قبل أن يلقي بجثثهم على مسافات متابعدة منها، وهي الحادثة التي حظيت بتعاطف كبير من قبل سكان المنطقة والمناطق الأخرى.

وقال أحد أقارب الضحايا وفقًا لـ”سبق”: إن “جعفري” وأسرته كانو عائدين من نزهة قبل أن تقطع الأمطار الغزيرة وسيول الوادي طريقهم. وأضاف: الأطفال الثلاثة تترواح أعمارهم بين ثمانية أشهر وأربع سنوات، والحادثة المفجعة وقعت أثناء عودتهم من محافظة العارضة إلى أحد المسارحة. وأردف: تحدد موعد الصلاة على الضحايا ودفنهم يوم غد الاثنين، والبحث لا يزال جاريًا عن أحدهم بعد العثور على الأب والأم وطفلين. وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على منطقة جازان قبل خمسة أيام استمرت لأكثر من تسع ساعات، تسببت في جرف مركبة بها أسرة مكونة من خمسة أشخاص”أب، وأم، وثلاثة أطفال” في وادي مسلة وسجلت غرق آخر في أبو عريش، وقطعت الطرق والتيار الكهربائي، واقتحمت المياه بعض المنازل.