شاهد: مرابط يعايد متابعيه بهذه الصورة

عايد أحد الجنود المرابطين على الخطوط الأمامية متابعيه على مواقع التواصل بمناسبة عيد الأضحى بكلمات جميلة، وصورة جاذبة، ولقي تفاعلا كبيرا منهم إضافة إلى تعليقات كثيرة حملت كلمات رقيقة.

ونشر المرابط صورة له وهو يحمل بيده وردة جميلة، وبدا مرتديا زيه الميداني المهندم، ومعه سلاحه وذخيرته، مرتديا قفازا أسودا، وعلق بقوله “كشخة العيد.. مامداني اكشخ بالثوب لكن كشخت لكم بالبدلة”، وتعليق آخر على الصورة “في عمق الحرب يأخذ الحب مكانه”. وتفاعل متابعو المرابط معه بكثافة وتلقى ردودا مشجعة وأثنى كثيرون عليه وعلى عمله، وعلى زيه وهندامه، داعين له ولزملائه بالنصر المبين، ومؤكدين على أنه بهذا المظهر “أطلق كشخة”.