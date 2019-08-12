الملك سلمان يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج

وكان خادم الحرمين قد غادر أمس منى متوجهاً إلى جدة. وكان في وداع خادم الحرمين لدى مغادرته الديوان الملكي بمنى، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من كبار المسؤولين.
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