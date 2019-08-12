351 ألف قدموا خدمات للحجيج من 47 جهة

إشراف ومتابعة
أوضحت الإحصائية أن عدد الموظفين في خدمات الإشراف والمتابعة على أعمال الحج بلغ 6180 موظفا، و156 موظفة، بإجمالي 6336 موظفا وموظفة من 6 جهات حكومية وقطاع خاص، بينما بلغ إجمالي الخدمات الرئيسة 33 خدمة.
خدمات عامة
253.905
3858
21
210
الصحة
22.223
8685
3
14
النقل
38.402
348
8
44
الاتصالات وتقنية المعلومات
6.976
122
4
38
المتطوعون
8564
1411
5
6
موظفا
موظفة
جهات
خدمة
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