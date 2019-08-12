351 ألف قدموا خدمات للحجيج من 47 جهة

كشفت إحصائية حديثة للهيئة العامة للإحصاء شملت الخدمات المقدمة للحجاج، أن مجموع المشاركين من القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بلغ 336.250 موظفا وعدد الإناث المشاركات 14.580 موظفة، بمجموع 350.830 موظفا وموظفة، كما بلغ عدد الجهات المشاركة 47 جهة، قدموا 335 خدمة بمختلف القطاعات من صحة ونقل وخدمات عامة وتقنية معلومات ومتطوعين وخدمات الإشراف والمتابعة على الحجاج.

إشراف ومتابعة

أوضحت الإحصائية أن عدد الموظفين في خدمات الإشراف والمتابعة على أعمال الحج بلغ 6180 موظفا، و156 موظفة، بإجمالي 6336 موظفا وموظفة من 6 جهات حكومية وقطاع خاص، بينما بلغ إجمالي الخدمات الرئيسة 33 خدمة.

خدمات عامة

253.905

3858

21

210

الصحة

22.223

8685

3

14

النقل

38.402

348

8

Advertisements

44

الاتصالات وتقنية المعلومات

6.976

122

4

38

المتطوعون

8564

1411

5

6

موظفا

موظفة

جهات

خدمة